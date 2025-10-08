Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 16:04

В Салехарде презентуют первую Библию на ненецком языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Салехарде презентуют Библию, впервые переведенную на ненецкий язык, сообщает «Ямал-Медиа». В издание вошли четыре Евангелия и Деяния святых апостолов, а также вступительное слово архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая.

Книга оформлена в национальном стиле и дополнена комментариями, словарем и картами библейских мест. Над переводом работала международная команда: лингвисты, носители языка и богословский редактор из Южной Кореи Сонг Ын Суб, которая прожила на Ямале 25 лет. По данным Салехардской епархии РПЦ, носители ненецкого языка высоко оценили эту работу.

Для ненцев, численность которых составляет около 45 тысяч человек, это издание особенно важно — лишь половина этноса сохраняет родной язык. Христианство распространилось среди ненцев в XVIII веке благодаря миссионерам РПЦ.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что ношение нательного креста символизирует принятие защиты Бога и победу над смертью. Он также подчеркнул важность присутствия имени Иисуса Христа на кресте.

Библия
РПЦ
ЯНАО
Салехард
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Диетолог назвала главную пользу облепихи
В Салехарде презентуют первую Библию на ненецком языке
В России существенно изменили одну квоту для мигрантов
В Госдуме рассказали, как планируют решить проблему дефицита врачей
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.