В Салехарде презентуют первую Библию на ненецком языке

В Салехарде презентуют Библию, впервые переведенную на ненецкий язык, сообщает «Ямал-Медиа». В издание вошли четыре Евангелия и Деяния святых апостолов, а также вступительное слово архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая.

Книга оформлена в национальном стиле и дополнена комментариями, словарем и картами библейских мест. Над переводом работала международная команда: лингвисты, носители языка и богословский редактор из Южной Кореи Сонг Ын Суб, которая прожила на Ямале 25 лет. По данным Салехардской епархии РПЦ, носители ненецкого языка высоко оценили эту работу.

Для ненцев, численность которых составляет около 45 тысяч человек, это издание особенно важно — лишь половина этноса сохраняет родной язык. Христианство распространилось среди ненцев в XVIII веке благодаря миссионерам РПЦ.

