Отношения России и Евросоюза можно описать цитатой из Евангелии от Матфея о плодах поступков, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, некоторые страны Европы, которые ранее вводили санкции против Москвы и поддерживали Киев, уже не хотят отправлять войска на Украину.

А как с [Евросоюзом] разговаривать, если они продолжают снабжать ВСУ оружием? В том числе нанося вред своему народу — немцам, французам и так далее. Зачем нам такие друзья? Они только санкции объявляют, пока перспектив там нет. Будем работать с Китаем, Индией, странами Глобального Юга. Мы ничего не закрывали, это Европа от всего отказалась. Сейчас постепенно Финляндия заявляет [о сотрудничестве с РФ], немцы не хотят отправлять войска на Украину. «И по плодам их узнаете их», — как говорится в Евангелии от Матфея. Это нагорная проповедь Христа, — сказал Колесник.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов к критике из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом он выразил радость на фоне возможности использовать этот повод для передачи послания от РФ Евросоюзу.