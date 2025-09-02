Фицо назвал негативные последствия встречи с Путным Фицо заявил, что готов к критике из-за встречи с Путиным в Пекине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов к критике из-за встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что рад использовать этот повод для передачи послания от России Евросоюзу, передает ТАСС. Переговоры лидеров прошли 2 сентября в Пекине.

Я хочу спросить, могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам [в ЕС]? Потому что то, что вы сделали в ходе встречи с президентом США, это большой шаг вперед. <...> Господин президент, конечно, меня критикуют, за то, что я здесь, в Пекине, за то, что мы встречаемся, — сказал он.

Также Фицо призывал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа найти «осмысленное» решение украинского конфликта. Он подчеркнул, что важнее всего прекратить противостояние и избежать вмешательства западных стран. Фицо отметил, что с начала кризиса на Украине Словакия отвергала пропаганду и ложь, сосредотачиваясь на стремлении к миру.

Также премьер-министр Словакии выразил мнение, что Киев не может стать членом Североатлантического альянса. По его словам, страна готова сотрудничать с правительством Украины по этому поводу.