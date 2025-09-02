Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:46

Фицо назвал негативные последствия встречи с Путным

Фицо заявил, что готов к критике из-за встречи с Путиным в Пекине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов к критике из-за встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что рад использовать этот повод для передачи послания от России Евросоюзу, передает ТАСС. Переговоры лидеров прошли 2 сентября в Пекине.

Я хочу спросить, могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам [в ЕС]? Потому что то, что вы сделали в ходе встречи с президентом США, это большой шаг вперед. <...> Господин президент, конечно, меня критикуют, за то, что я здесь, в Пекине, за то, что мы встречаемся, — сказал он.

Также Фицо призывал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа найти «осмысленное» решение украинского конфликта. Он подчеркнул, что важнее всего прекратить противостояние и избежать вмешательства западных стран. Фицо отметил, что с начала кризиса на Украине Словакия отвергала пропаганду и ложь, сосредотачиваясь на стремлении к миру.

Также премьер-министр Словакии выразил мнение, что Киев не может стать членом Североатлантического альянса. По его словам, страна готова сотрудничать с правительством Украины по этому поводу.

Роберт Фицо
Владимир Путин
политика
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
«Моя личная месть»: убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.