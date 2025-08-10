Фицо передал Путину и Трампу пожелания на фоне переговоров Фицо пожелал Путину и Трампу найти выход из украинского конфликта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу в ходе встречи выявить «осмысленное» решение украинского вопроса. Он уточнил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что самое важное в данный момент — прекратить конфликт, не позволяя другим западным игрокам вмешаться.

С самого начала этого конфликта (на Украине. — NEWS.ru) мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение, — сказал Фицо.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Фицо уступил Евросоюзу в вопросе санкций против России. Депутат Александр Толмачев выразил уверенность в том, что премьер такой небольшой страны, как Словакия, не мог постоянно сопротивляться всему объединению.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что решение Фицо о согласии на 18-й пакет санкций ЕС против России следует уважать, поскольку он боролся до конца. При этом, по словам сенатора, отношения РФ со Словакией со временем нормализуются.