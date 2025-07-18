В Госдуме объяснили, почему Фицо уступил ЕС по санкциям Депутат Толмачев: ЕС оказывает на Фицо огромное давление в вопросе санкций

Премьер-министр такой небольшой страны, как Словакия, Роберт Фицо не мог вечно сопротивляться всему Евросоюзу в вопросе очередного пакета антироссийских санкций, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе NEWS.ru. Он отметил, что при всей своей жесткости глава словацкого правительства вынужден лавировать, чтобы сохранить страну.

При всей жесткости позиции Фицо, нужно понимать, что Словакия — не Россия. Достаточно небольшая страна в центре Европы пытается отстаивать свою позицию, отличающуюся от той, что проповедуют гиганты региона. Понятно, что давление на Фицо огромное и ему необходимо лавировать, стараясь сохранить свою страну в том «заповеднике гоблинов», в который превращается европейский политический истеблишмент, — сказал Толмачев.

При этом парламентарий добавил, что Россия пристально наблюдает за всеми, кто выступает против или ненавидит ее, «имея в предках нацистов». По его словам, как только придет время, РФ раздаст «всем сестрам по серьгам».

Ранее Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Он отметил, что дальнейшее блокирование было бы непродуктивным. Все возможности для переговоров с Еврокомиссией по вопросам поставок газа по приемлемой цене и объему исчерпаны. Фицо дал указание представителям Словакии в ЕС позволить принять санкции.