17 декабря 2025 в 12:35

В Госдуме оценили возможность начала гражданской войны на Украине

Депутат Колесник назвал неизбежной гражданскую войну на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Гражданская война на Украине неизбежна, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал слова экс-главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного о настрое бойцов ВСУ после возвращения с фронта. По его словам, предпосылки для внутреннего конфликта формируются из-за надломленного боевого духа и растущего нежелания участвовать в конфликте.

Украинцев насильно забирают на фронт. Сейчас многие бойцы ВСУ идут в атаку, сзади у них стоит условный батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. - NEWS.ru). Многие солдаты сдаются, поэтому наши ребята им помогают, сохраняют жизнь. Это тоже мотивирует людей к тому, чтобы они, когда вернутся домой, вступили в конфликт с теми, кто их заслал на эту бессмысленную бойню. Также у украинцев уже надломился дух. Поэтому я думаю, что экс-главком ВСУ недалек от истины в этом вопросе: на Украине будет гражданская война, и мы увидим это в недалеком будущем, — высказался Колесник.

Ранее Залужный заявил, что возвращение бойцов ВСУ с передовой и трудности с их интеграцией в общество могут привести к гражданской войне на Украине. По его словам, около 1 млн военных окажутся в сложном положении после завершения кризиса.

