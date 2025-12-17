Возвращение военных с передовой и трудности с их интеграцией в общество могут привести к гражданской войне на Украине, заявил в эфире телеканала «Новини.LIVE» экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, после завершения кризиса в сложном положении окажутся около 1 млн военных, которые вернутся домой.

И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в Украине и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война, — сказал Залужный.

Он призвал учитывать опыт войны в Афганистане и Второй мировой войны, чтобы избежать проблем с реинтеграцией военных и политической дестабилизации.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет гражданская война, если конфликт с Россией будет заморожен без денацификации и демилитаризации. По его мнению, националистические формирования чувствуют себя хозяевами в стране. Он добавил, что при таком развитии событий Зеленскому не удастся защитить ни имущество, ни жизни украинцев. По его словам, у Зеленского есть лишь один выход — продолжать лгать и надеяться, что проблемы разрешатся сами собой.