В Британии назвали вероятность гражданской войны в Европе

Вероятность гражданской войны в Европе в ближайшие пять лет достигает 95%, написал профессор на кафедре военных исследований Королевского колледжа Лондона Дэвид Бетц в статье для журнала Military Strategy Magazine. По его мнению, самый высокий шанс такого конфликта — в Великобритании и Франции.

На момент написания статьи странами, которые с наибольшей вероятностью первыми столкнутся с ожесточенным гражданским конфликтом, являются Великобритания и Франция, обе из которых уже пережили то, что можно назвать предвестниками или показательными инцидентами, — полагает Бетц.