Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 18:26

«Момент истины»: Орбан о грядущем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК

Орбан назвал лишь вершиной айсберга обвинения в коррупции против фон дер Ляйен

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Обвинения в коррупции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен являются лишь «верхушкой айсберга» системных проблем Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X. Накануне решающего голосования в Европарламенте 10 июля о доверии председателю ЕК он подверг резкой критике текущую политику брюссельского руководства.

Завтра в Европейском парламенте будет неспокойный день. <...> Евродепутаты проголосуют за то, должна ли Урсула фон дер Ляйен по-прежнему возглавлять брюссельскую бюрократию. Голосование запланировано из-за коррупционных скандалов, разгорающихся вокруг председателя, но мы все знаем, что коррупция — это только верхушка айсберга, — написал он.

Орбан подчеркнул, что предстоящее голосование выходит далеко за рамки скандала с закупкой вакцин против COVID-19, формально послужившего поводом для рассмотрения вопроса о доверии. По его словам, «речь идет о компетентности, результатах и будущем Европы».

В своем обращении венгерский лидер перечислил семь ключевых направлений, где, по его мнению, политика ЕС потерпела полный провал: разрушение европейской конкурентоспособности, запредельные цены на энергоносители, неконтролируемая миграция, навязывание гендерной идеологии, продолжение украинского конфликта, кризис в сельском хозяйстве и радикальная экологическая повестка. Особое возмущение Орбана вызвали решения периода пандемии, когда Евросоюз закупал вакцины, не прошедшие полноценные клинические испытания.

Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уверток, выбор должен быть сделан. Госпожа председатель, лидерство — это ответственность. Пора уходить! — заключил Орбан.

Ранее в Брюсселе перед зданием Европарламента прошел митинг в поддержку вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и отставки всего состава комиссии. В акции приняли участие около 50 активистов и представителей общественных организаций, выступающих за расследование коррупционных схем в высших структурах ЕС.

Европа
Европарламент
Еврокомиссия
Виктор Орбан
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в УАЗике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской
Американская компания поставила мировой рекорд по капитализации
«Момент истины»: Орбан о грядущем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК
Собака спасла от оползня жителей целой деревни
«Нажал на газ в пол»: что грозит мигранту за убийство охранника в Москве
Раскрыты детали гибели росгвардейца при атаке ВСУ в Курске
Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274
Военэксперт оценил потенциал сеток от БПЛА на машинах скорой помощи
Невролог рассказал, что делать при болях в сердце в жаркую погоду
Мужчина обнаружил неожиданный подарок в куртке из секонд-хенда
«Обещать — не значит жениться»: политолог о заявлениях ЕС про помощь Киеву
Дальше
Самое популярное
Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.