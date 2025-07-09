«Момент истины»: Орбан о грядущем голосовании по вотуму недоверия главе ЕК Орбан назвал лишь вершиной айсберга обвинения в коррупции против фон дер Ляйен

Обвинения в коррупции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен являются лишь «верхушкой айсберга» системных проблем Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X. Накануне решающего голосования в Европарламенте 10 июля о доверии председателю ЕК он подверг резкой критике текущую политику брюссельского руководства.

Завтра в Европейском парламенте будет неспокойный день. <...> Евродепутаты проголосуют за то, должна ли Урсула фон дер Ляйен по-прежнему возглавлять брюссельскую бюрократию. Голосование запланировано из-за коррупционных скандалов, разгорающихся вокруг председателя, но мы все знаем, что коррупция — это только верхушка айсберга, — написал он.

Орбан подчеркнул, что предстоящее голосование выходит далеко за рамки скандала с закупкой вакцин против COVID-19, формально послужившего поводом для рассмотрения вопроса о доверии. По его словам, «речь идет о компетентности, результатах и будущем Европы».

В своем обращении венгерский лидер перечислил семь ключевых направлений, где, по его мнению, политика ЕС потерпела полный провал: разрушение европейской конкурентоспособности, запредельные цены на энергоносители, неконтролируемая миграция, навязывание гендерной идеологии, продолжение украинского конфликта, кризис в сельском хозяйстве и радикальная экологическая повестка. Особое возмущение Орбана вызвали решения периода пандемии, когда Евросоюз закупал вакцины, не прошедшие полноценные клинические испытания.

Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уверток, выбор должен быть сделан. Госпожа председатель, лидерство — это ответственность. Пора уходить! — заключил Орбан.

Ранее в Брюсселе перед зданием Европарламента прошел митинг в поддержку вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и отставки всего состава комиссии. В акции приняли участие около 50 активистов и представителей общественных организаций, выступающих за расследование коррупционных схем в высших структурах ЕС.