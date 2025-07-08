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08 июля 2025 в 03:29

В Брюсселе прошли протесты против фон дер Ляйен

Фото: Maximilian Haupt/dpa/Global Look Press

В Брюсселе перед зданием Европарламента прошел митинг в поддержку вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и отставки всего состава комиссии, передает ТАСС. В акции приняли участие около 50 активистов и представителей общественных организаций, выступающих за расследование коррупционных схем в высших структурах ЕС.

Мы хотим правды. Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам, — рассказал один из протестующих.

Участники митинга требуют проверки обстоятельств закупок вакцин от COVID-19, которые, по их мнению, были проведены с нарушениями. Особое внимание вызвал контракт на поставку вакцин Pfizer на сумму 35 миллиардов евро, заключенный якобы по упрощенной процедуре — через обмен СМС между Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурла.

Ранее Европарламент принял решение провести голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. До этого Суд ЕС признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах.

Урсула фон дер Ляйен
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Брюссель
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