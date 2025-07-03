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03 июля 2025 в 00:33

Главе Еврокомиссии фон дер Ляйен грозит отставка

DPA: Европарламент рассмотрит вотум недоверия фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press

Европарламент на следующей неделе намерен провести голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило агентство DPA. Решение связано с подозрениями в злоупотреблениях при закупке вакцин против COVID-19.

В центре скандала оказался так называемый Pfizergate — спорные закупки вакцин у компании Pfizer во время пандемии. Глава Европарламента Роберта Метсола проинформировала лидеров фракций о предстоящем голосовании. Инициатором вотума стал румынский евродепутат Георге Пипереа, известный своими ультраправыми взглядами.

Ранее румынский евродепутат Георге Пипереа заявил, что внесет предложение в Европарламент о вотуме недоверия главе Еврокомиссии. Политик отметил, что уже заручился поддержкой необходимого числа депутатов от Европейской народной партии, членом которой является фон дер Ляйен, для вынесения вопроса на голосование. Ожидается, что оно может состояться уже в июле.

До этого суд ЕС вынес решение по делу фон дер Ляйен о вакцинах против COVID-19. Ее признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах.

Урсула фон дер Ляйен
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