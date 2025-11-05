Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 11:26

Медведчук объяснил, чем обернется заморозка конфликта на Украине

Медведчук: Зеленского ждет гражданская война при заморозке конфликта на Украине

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского ждет гражданская война, если конфликт с Россией будет заморожен без денацификации и демилитаризации, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье. По его мнению, националистические формирования чувствуют себя хозяевами в стране.

Если фронт заморозить, но при этом Украину Зеленского оставить, то война не прекратится, она пойдет вглубь страны. Нацистские формирования чувствуют себя хозяевами Украины и ждут часа, чтобы прибрать власть и ресурсы к рукам, — написал Медведчук.

Он добавил, что при таком развитии событий Зеленскому не удастся защитить ни имущество, ни жизни украинцев. По его словам, у Зеленского есть лишь один выход — продолжать лгать и надеяться, что проблемы разрешатся сами собой. Политик подчеркнул, что в действительности все может разрешиться только через денацификацию и демилитаризацию.

В той же статье Медведчук отмечал, что Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове (украинское название — Мирноград) и Купянске, которые взяты в окружение российскими войсками. По его мнению, украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку», чтобы сохранить западное финансирование.

