В РВИО раскрыли ключевой фактор для будущего Киева Научный директор РВИО Мягков заявил, что Киев станет частью русского мира

Киев в перспективе станет частью русского мира, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, будущее Украины будет зависеть от глубины и результатов денацификации страны.

Он также считает необходимым проведение международного централизованного трибунала над украинским руководством по аналогии с Нюрнбергским процессом.

Мы верим, что Киев станет русским. Это не значит, что там русские будут жить. Там могут жить кто угодно — и украинцы, и русские, и белорусы, и евреи, и много кто, — сказал Мягков.

Он отметил, что подобный подход, по его мнению, соответствует концепции справедливого русского мира, который способен уважать различные культуры и не допускать угнетения людей по национальному или иному признаку.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что современной Украине требуется не только демилитаризация, денацификация и демократизация, но и «депаразитизация». По его словам, без этого у страны нет шансов сохраниться. Так политик ответил на вопрос, можно ли применить к Украине послевоенные принципы, сформулированные для Германии на Потсдамской конференции.