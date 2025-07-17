Современной Украине требуется не только демилитаризация, денацификация и демократизация, но и «депаразитизация», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, без этого у страны нет шансов сохраниться, передает ТАСС. Так политик ответил на вопрос, можно ли применить к Украине послевоенные принципы, сформулированные для Германии на Потсдамской конференции.

К этим трем Д я бы добавил четвертое: депаразитизация, или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться, — заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что демилитаризация Украины позволит стране перестать быть инструментом в геополитических играх. По его словам, внеблоковый статус и отказ от военных расходов дадут Киеву возможность восстановить экономику.

До этого Медведев отметил, что процесс дебандеризации Украины потребует длительной работы с общественным сознанием населения. Политик подчеркнул, что этот процесс не является местью, а направлен на восстановление общего исторического наследия народов России и Украины.