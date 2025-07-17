Медведев рассказал, как Киеву перестать быть пешкой в играх Запада Медведев заявил, что демилитаризация спасет Украину от кровавых политических игр

Демилитаризация поможет Украине перестать быть пешкой в чужих руках на поле кровавых геополитических игр, заявил ТАСС зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, для Киева внеблоковый статус страны является обязательным по этим же причинам.

Демилитаризация для Украины — это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины кровавых геополитических игрищах, — подчеркнул собеседник агентства.

Медведев добавил, что отсутствие безумных трат на оборону станет дополнительным резервом для развития разрушенной экономики. Зампред Совбеза дал такой комментарий в ответ на вопрос, могут ли критерии трех «Д», которые были сформулированы для Германии в Потсдаме, применяться в сторону Украины. Речь идет о демилитаризации, денацификации и демократизации.

Ранее Медведев назвал полной чушью утверждения западных политиков о возможном нападении России на Европу. По его словам, это вбрасывают в инфополе намеренно. Зампред Совбеза высказался об этом по случаю 80-летия Потсдамской конференции.