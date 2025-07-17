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17 июля 2025 в 10:40

Медведев двумя словами оценил заявления о «нападении России»

Медведев назвал полной чушью заявления Запада о «нападении России на Европу»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «полной чушью» утверждения западных политиков о возможном нападении России на Европу, передает ТАСС. Политик дал такой комментарий в связи с 80-летием Потсдамской конференции.

Заявления западных политиков на эту тему — полная чушь. Добавлю, что эти бредни расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать и без того сложную обстановку, — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что президент РФ Владимир Путин ясно заявил об отсутствии у России намерений воевать с НАТО или угрожать Европе. Ситуацию зампред Совбеза охарактеризовал как часть информационной войны Запада против Москвы.

Кроме того, Медведев отметил важность предания гласности подобных фактов вместо их замалчивания. Он добавил, что история способна дать справедливую оценку событиям только при наличии всех фактов, напомнив, что в случае с нацистской Германией решающую роль сыграл солдат Красной армии.

Ранее Медведев прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против РФ, если та не решит украинский кризис за 50 дней. По его словам, глава Белого дома озвучил «декоративный ультиматум».

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