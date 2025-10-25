В России нашли способ борьбы с «десоветизацией» и «дерусификацией» Украины РВИО будет использовать исторические топонимы из-за отмены русского на Украине

Российское военно-историческое общество будет использовать исторические топонимы из-за политики «десоветизации», «дерусификации» и отмены русского наследия на Украине, говорится на сайте РВИО. Так в обществе отреагировали на недавнюю публикацию украинского Института национальной памяти со списками деятелей, которые обвиняются в «глорификации Российской империи». В перечне присутствуют российские императоры, русские композиторы, всемирно известные писатели и поэты, в том числе Александр Пушкин и Михаил Лермонтов.

Научный совет решил для борьбы с продолжающимся курсом киевского режима на «десоветизацию» и «дерусификацию» использовать <…> исключительно исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования киевским режимом, — говорится в сообщении.

В качестве примера историки отметили, что город Днепр будут именовать Днепропетровском, Кропивницкий — Елизаветградом, Переяславль — Переяславль-Хмельницким, Вараш — Кузнецовском. В заявлении подчеркивается, что этими населенными пунктами список не исчерпывается и будет пополняться.

Ранее украинский Институт национальной памяти заявил, что Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны в стране «российской пропагандой». Подобные названия подлежат «декоммунизации» в рамках действующего украинского законодательства.