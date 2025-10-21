Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:57

В России могут пересмотреть минимальную пенсию

Лидер СРЗП Миронов призвал рассчитывать минимальную пенсию с учетом МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил рассчитывать минимальный уровень пенсии исходя из МРОТ, пишет 360.ru. Сейчас за основу берут прожиточный минимум пенсионера.

Ключевая проблема заключается в том, что величина прожиточного минимума пенсионера чаще всего существенно ниже минимального размера оплаты труда, — пояснил Миронов.

Лидер СРЗП отметил, что нынешняя система расчета несправедлива. Парламентарий также добавил, что она приводит к социальному неравенству.

Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что в России нужно увеличить страховые пенсии по старости до уровня не менее 35 тыс. рублей. По его мнению, данная мера окажет положительное влияние на экономику.

