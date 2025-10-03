Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:15

Власти заговорили о повышении минимальной пенсии в России до 35 тыс. рублей

Депутат Никитин: нужно повысить минимальные пенсии граждан до 35 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо увеличить страховые пенсии по старости до уровня не менее 35 тыс. рублей, заявил в интервью «Газете.Ru» депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. По его мнению, данная мера окажет положительное влияние на экономику, стимулируя рост потребительского спроса и, как следствие, увеличение предложения товаров и услуг.

В современных реалиях следует увеличить минимальный размер пенсии по старости до 35 тыс. рублей. Это позволит повысить уровень жизни людей серебряного возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию, — сказал парламентарий.

Депутат привел статистические данные, согласно которым в России проживает почти 41 млн пенсионеров, из них 8 млн человек продолжают трудовую деятельность. Средний размер страховых выплат для неработающих пенсионеров составляет 25,8 тыс. рублей в месяц, а для работающих — около 22,1 тыс. рублей. Никитин подчеркнул, что минимальный размер страховой пенсии по старости остается основным критерием при оценке достаточности социальных выплат для пожилых граждан.

Ранее профессор Юлия Финогенова в беседе с NEWS.ru напомнила о возможности получения накопительной части пенсии в виде единовременной выплаты. Она пояснила, что такие средства выплачиваются единоразово, если рассчитанный размер ежемесячной выплаты из пенсионных накоплений оказывается ниже 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в РФ.

