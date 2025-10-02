Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:56

Россиянам объяснили, как получить пенсионные накопления за один раз

Экономист Финогенова: накопительную часть пенсии можно получить единой выплатой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Накопительную часть пенсии можно получить единоразовой выплатой, напомнила NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, деньги выплатят единовременно в том случае, если ежемесячная выплата накопительной пенсии на момент расчета меньше 10% прожиточного минимума пенсионера в России.

Пенсионные накопления возможно получить единовременным платежом, если соблюдается условие: размер ежемесячной накопительной пенсии должен быть меньше 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Чтобы произвести расчет, нужно совокупный размер пенсионных накоплений, который сформировался к возрасту 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, разделить на так называемый «ожидаемый период дожития». В 2025 году он составляет 270 месяцев, — сказала Финогенова.

По словам эксперта, если полученная сумма окажется менее 1 525 руб (10% от 15 250 рублей (ПМП)), то можно будет получить всю сумму накоплений единовременным платежом. Таким образом, единовременно можно будет получить размер накоплений, который не превышает 411 750 рублей.

Ранее стало известно, что в 2026 году 706 тыс. россиян смогут разом забрать свои пенсионные накопления. Эти деньги накапливались в 2002–2013 годах, с 2014-го на них действует «заморозка». Уточняется, что средний размер выплат по стране составит примерно 68 тыс. рублей.

