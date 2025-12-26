Идеальная выпечка из готового теста: нежный тарт с грушей и миндалем

Разморозьте пласт песочного теста, раскатайте и выложите в форму для тарта. Немного приподнимите бортики. Натрите на крупной терке 100 г холодного сливочного масла и смешайте с 100 г муки, 100 г сахара и 70 г молотого миндаля. Руками превратите смесь в крупную крошку. На тесто выложите 2–3 тонко нарезанные груши, посыпьте щепоткой корицы. Равномерно распределите миндальную крошку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым, украсив шариком ванильного мороженого.

