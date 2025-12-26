Небо и земля по сравнению с покупным тортом. «Снежная горка»: новогоднее чудо из сметаны и кокоса

Новый год — время чудес и кулинарных открытий, когда хочется удивить гостей не только вкусом, но и видом десерта. Торт «Снежная горка» — настоящая находка для этого праздника! Он выглядит как заснеженный холм, украшенный пушистой кокосовой стружкой, а готовится на удивление просто, без сложных процессов. В основе — нежные сметанные коржи, которые прекрасно пропитываются, а легкий крем на основе сметаны с загустителем делает торт воздушным и не приторным. Это тот самый десерт, который создаёт волшебное настроение и становится вкусным завершением новогодней ночи.

Рецепт приготовления

Для теста разотрите 100 г мягкого сливочного масла с 1 стаканом сахара, добавьте 2 яйца, 500 г сметаны и перемешайте. Всыпьте 3 стакана муки, 2/3 стакана крахмала, 1 ч. л. соды и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6-8 частей. Каждую раскатайте в круглый корж, выпекайте на сухом противне при 180°C 5-7 минут до лёгкого румянца. Готовые коржи остудите. Для крема взбейте оставшиеся 500 г сметаны с 1/2 стакана сахара и пакетиком загустителя до устойчивости. Соберите торт, промазывая коржи кремом. Верх и бока обильно покройте оставшимся кремом. Обсыпьте весь торт толстым слоем кокосовой стружки, создавая эффект снежной горки. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 4-6 часов.

