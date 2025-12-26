Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:00

Небо и земля по сравнению с покупным тортом. «Снежная горка»: новогоднее чудо из сметаны и кокоса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый год — время чудес и кулинарных открытий, когда хочется удивить гостей не только вкусом, но и видом десерта. Торт «Снежная горка» — настоящая находка для этого праздника! Он выглядит как заснеженный холм, украшенный пушистой кокосовой стружкой, а готовится на удивление просто, без сложных процессов. В основе — нежные сметанные коржи, которые прекрасно пропитываются, а легкий крем на основе сметаны с загустителем делает торт воздушным и не приторным. Это тот самый десерт, который создаёт волшебное настроение и становится вкусным завершением новогодней ночи.

Рецепт приготовления

Для теста разотрите 100 г мягкого сливочного масла с 1 стаканом сахара, добавьте 2 яйца, 500 г сметаны и перемешайте. Всыпьте 3 стакана муки, 2/3 стакана крахмала, 1 ч. л. соды и замесите мягкое тесто. Разделите его на 6-8 частей. Каждую раскатайте в круглый корж, выпекайте на сухом противне при 180°C 5-7 минут до лёгкого румянца. Готовые коржи остудите. Для крема взбейте оставшиеся 500 г сметаны с 1/2 стакана сахара и пакетиком загустителя до устойчивости. Соберите торт, промазывая коржи кремом. Верх и бока обильно покройте оставшимся кремом. Обсыпьте весь торт толстым слоем кокосовой стружки, создавая эффект снежной горки. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 4-6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить шведский яблочный пирог с хрустящей миндальной шапкой и уютным ароматом.

Проверено редакцией
Читайте также
Минтай по-новогоднему под «шубой» — классный рецепт, который раскрывает простую рыбку
Общество
Минтай по-новогоднему под «шубой» — классный рецепт, который раскрывает простую рыбку
Греческая страпацада — то, что нужно для завтрака: семья забыла о скучных омлетах
Общество
Греческая страпацада — то, что нужно для завтрака: семья забыла о скучных омлетах
Штрудель больше не делаю. Пеку кюртешкалач — венгерские цилиндры с яблоками и корицей
Общество
Штрудель больше не делаю. Пеку кюртешкалач — венгерские цилиндры с яблоками и корицей
Греческая страпацада — то, что нужно для завтрака: семья забыла о скучных омлетах
Общество
Греческая страпацада — то, что нужно для завтрака: семья забыла о скучных омлетах
Штрудель больше не делаю. Пеку кюртешкалач — венгерские цилиндры с яблоками и корицей
Общество
Штрудель больше не делаю. Пеку кюртешкалач — венгерские цилиндры с яблоками и корицей
рецепты
кулинария
торты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Плющенко появились осложнения после пластики у хирурга Хайдарова
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с полусотней редких шкур
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.