Оливье, который удивляет даже на Новый год: замена колбасы языком и грибами делает салат по-настоящему праздничным

Без Оливье трудно представить новогодний стол, но каждый год есть риск, что привычный вкус всем надоест. Я давно нашла выход — немного меняю состав, не трогая саму суть салата. Такой вариант выглядит знакомо, а на вкус получается гораздо богаче и интереснее.
Вместо колбасы я беру говяжий язык — он нежный, сочный и отлично сочетается с овощами. А маринованные грибы добавляют пикантность и делают салат более праздничным. Готовится все по классической схеме, без сложностей, зато гости всегда спрашивают рецепт.
Ингредиенты:
- говяжий язык — 1 штука;
- консервированный горошек — 1 банка;
- морковь — 2 штуки;
- картошка — 3 штуки;
- куриное яйцо — 4 штуки;
- маринованные грибы — 1 банка;
- огурцы маринованные — 1 банка;
- майонез — по вкусу;
- сметана — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Язык отварите 1,5–2 часа, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Картофель, морковь и яйца сварите и тоже нарежьте. С грибов, огурцов и горошка слейте жидкость, все соедините, заправьте сметаной и майонезом, посолите. Уберите салат в холодильник на несколько часов — так вкус станет еще лучше.
