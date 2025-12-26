Оливье, который удивляет даже на Новый год: замена колбасы языком и грибами делает салат по-настоящему праздничным

Без Оливье трудно представить новогодний стол, но каждый год есть риск, что привычный вкус всем надоест. Я давно нашла выход — немного меняю состав, не трогая саму суть салата. Такой вариант выглядит знакомо, а на вкус получается гораздо богаче и интереснее.

Вместо колбасы я беру говяжий язык — он нежный, сочный и отлично сочетается с овощами. А маринованные грибы добавляют пикантность и делают салат более праздничным. Готовится все по классической схеме, без сложностей, зато гости всегда спрашивают рецепт.

Ингредиенты:

говяжий язык — 1 штука;

консервированный горошек — 1 банка;

морковь — 2 штуки;

картошка — 3 штуки;

куриное яйцо — 4 штуки;

маринованные грибы — 1 банка;

огурцы маринованные — 1 банка;

майонез — по вкусу;

сметана — по вкусу;

соль — по вкусу.

Язык отварите 1,5–2 часа, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Картофель, морковь и яйца сварите и тоже нарежьте. С грибов, огурцов и горошка слейте жидкость, все соедините, заправьте сметаной и майонезом, посолите. Уберите салат в холодильник на несколько часов — так вкус станет еще лучше.

