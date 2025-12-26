Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:40

Оливье, который удивляет даже на Новый год: замена колбасы языком и грибами делает салат по-настоящему праздничным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Без Оливье трудно представить новогодний стол, но каждый год есть риск, что привычный вкус всем надоест. Я давно нашла выход — немного меняю состав, не трогая саму суть салата. Такой вариант выглядит знакомо, а на вкус получается гораздо богаче и интереснее.

Вместо колбасы я беру говяжий язык — он нежный, сочный и отлично сочетается с овощами. А маринованные грибы добавляют пикантность и делают салат более праздничным. Готовится все по классической схеме, без сложностей, зато гости всегда спрашивают рецепт.

Ингредиенты:

  • говяжий язык — 1 штука;
  • консервированный горошек — 1 банка;
  • морковь — 2 штуки;
  • картошка — 3 штуки;
  • куриное яйцо — 4 штуки;
  • маринованные грибы — 1 банка;
  • огурцы маринованные — 1 банка;
  • майонез — по вкусу;
  • сметана — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Язык отварите 1,5–2 часа, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Картофель, морковь и яйца сварите и тоже нарежьте. С грибов, огурцов и горошка слейте жидкость, все соедините, заправьте сметаной и майонезом, посолите. Уберите салат в холодильник на несколько часов — так вкус станет еще лучше.

Ранее сообщалось, что фриттата выручает меня, когда нужно быстро накормить семью без долгой готовки. По сути это омлет с начинкой, но выглядит он куда наряднее обычной яичницы. А еще хорош тем, что ингредиенты можно менять по вкусу и наличию в холодильнике.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом
Семья и жизнь
Нежное и вкусное мясо: готовим говядину в пиве с черносливом
Вкусное горячее из обычный картошки! Картофельники с фетой выручат, когда надо быстро и вкусно
Общество
Вкусное горячее из обычный картошки! Картофельники с фетой выручат, когда надо быстро и вкусно
Греческая страпацада — то, что нужно для завтрака: семья забыла о скучных омлетах
Общество
Греческая страпацада — то, что нужно для завтрака: семья забыла о скучных омлетах
Самая хрустящая курочка: готовлю в сырной панировке — не закуска, а настоящий кайф
Общество
Самая хрустящая курочка: готовлю в сырной панировке — не закуска, а настоящий кайф
Забудьте о пересоленной рыбе из магазина: как дома засолить сельдь пряным способом и получить идеальный вкус
Общество
Забудьте о пересоленной рыбе из магазина: как дома засолить сельдь пряным способом и получить идеальный вкус
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Оливье, который удивляет даже на Новый год: замена колбасы языком и грибами делает салат по-настоящему праздничным Без Оливье трудно представить новогодний стол, но каждый год есть риск, что привычный вкус всем надоест. Я давно нашла выход — немного меняю состав, не трогая саму суть салата. Такой вариант выглядит знакомо, а на вкус получается гораздо богаче и интереснее.
говяжий язык — 1 штука;
консервированный горошек — 1 банка;
морковь — 2 штуки;
картошка — 3 штуки;
куриное яйцо — 4 штуки;
маринованные грибы — 1 банка;
огурцы маринованные — 1 банка;
майонез — по вкусу;
сметана — по вкусу;
соль — по вкусу.
>
Язык отварите 1,5–2 часа, остудите, очистите и нарежьте кубиками.
Картофель, морковь и яйца сварите и тоже нарежьте.
С грибов, огурцов и горошка слейте жидкость, все соедините, заправьте сметаной и майонезом, посолите.
Уберите салат в холодильник на несколько часов — так вкус станет еще лучше.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.