Идея для тех, кто устал от тортов: уютный морковный десерт за 30 минут

Вам потребуется: 500 г отварной моркови, 70 г манной крупы, 50 г сахара для теста, щепотка кардамона, 30 г сливочного масла. Для сиропа: 100 мл воды, 100 г сахара, 20 г свежего имбиря, 1 ст. л. лимонного сока. Отварную морковь натрите на мелкой терке. Смешайте с манкой, сахаром (50 г) и кардамоном. Дайте смеси постоять 15 минут. Сформируйте небольшие лепешки и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Для сиропа смешайте воду, сахар (100 г), натертый имбирь и лимонный сок. Проварите 5–7 минут. Горячие медальоны полейте сиропом и дайте им пропитаться 2 минуты. Подавайте теплыми, посыпав кунжутом.

