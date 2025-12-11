Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Идея для тех, кто устал от тортов: уютный морковный десерт за 30 минут

Идея для тех, кто устал от тортов: уютный морковный десерт за 30 минут
Вам потребуется: 500 г отварной моркови, 70 г манной крупы, 50 г сахара для теста, щепотка кардамона, 30 г сливочного масла. Для сиропа: 100 мл воды, 100 г сахара, 20 г свежего имбиря, 1 ст. л. лимонного сока. Отварную морковь натрите на мелкой терке. Смешайте с манкой, сахаром (50 г) и кардамоном. Дайте смеси постоять 15 минут. Сформируйте небольшие лепешки и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Для сиропа смешайте воду, сахар (100 г), натертый имбирь и лимонный сок. Проварите 5–7 минут. Горячие медальоны полейте сиропом и дайте им пропитаться 2 минуты. Подавайте теплыми, посыпав кунжутом.

Ранее мы писали о полезном салате с креветками

