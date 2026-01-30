Для россиян по ОМС стал бесплатным важный анализ

С 2026 года жители России смогут пройти анализ микробиоты кишечника бесплатно по полису ОМС, передает ТАСС с ссылкой на утвержденный правительством РФ документ. Процедура станет частью углубленного обследования в центрах здоровья или центрах медицины здорового долголетия.

Анализ будет проводиться не всем подряд, а только при наличии определенных показаний. Обследование смогут пройти люди с длительными (более месяца) кишечными расстройствами неясной природы, с непереносимостью определенных продуктов, которая не подтверждается аллергией. Это также относится к пациентам с железодефицитной анемией неустановленного происхождения и тем, кто жалуется на быструю утомляемость, частые простудные заболевания и необъяснимое увеличение массы тела.

Внедрение новой процедуры в систему ОМС должно способствовать раннему выявлению изменений в организме россиян. Это, в свою очередь, поможет предотвратить развитие серьезных заболеваний и замедлить процессы преждевременного старения.

Ранее эксперты страховых компаний сообщили, что некоторые медицинские услуги не входят в систему ОМС. Среди них — лечение ВИЧ, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, а также помощь при психических расстройствах