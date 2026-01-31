В Крыму усомнились, что коллекция скифского золота на Украине в безопасности

Сохранности переданного Украине скифского золота может угрожать опасность, заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. По его словам, сейчас коллекция находится в отделе Музея исторических драгоценностей страны.
Есть большие сомнения, в каком сейчас состоянии наша коллекция и обеспечены ли ей надлежащие требования к сохранности, — сказал Мальгин.
Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» — в 2013 году организовали выставку под названием «Крым — золотой остров в Черном море», которая сначала прошла в Бонне, а затем была перевезена в Амстердам. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году возник вопрос о том, кому следует возвращать коллекцию, и Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года вынес решение, согласно которому скифское золото должно быть передано Украине.
До этого стало известно, что из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней. Преступники использовали технику, прибывшую из парижского пригорода, а стоимость «добычи» составила €88 млн (более 7,9 млрд рублей).