Ученые нашли прародину чудовищ из могил скифских царей

Прародина знаменитого скифо-сибирского звериного стиля, изображавшего как реальных животных, так и мифических чудовищ, находилась в восточных степях, сообщает журнал Antiquity. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие ранние артефакты конца IX века до нашей эры из кургана Туннуг-1 в тувинской Долине царей.

По данным издания, находки подтверждают, что первоначально стиль включал только изображения реальных животных — гибридные мифические существа появились значительно позже. Среди обнаруженных артефактов — деталь конской сбруи в виде свернувшейся пантеры, костяное навершие в форме бараньей головы и декор кинжала с кошками.

Курган Туннуг-1 в пойме реки Уюк считается одним из самых ранних и крупных скифских памятников, датируемым IX-VIII веками до нашей эры. Уникальность памятника заключается в его труднодоступном болотистом расположении, что способствовало хорошей сохранности артефактов.

