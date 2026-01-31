Стоимость билетов на юбилейный концерт Лепса достигла почти миллиона рублей Билеты на концерт Лепса в московских «Лужниках» продают за 900 тыс. рублей

Комплект билетов на юбилейный концерт певца Григория Лепса в Москве продают за 900 тыс. рублей за полтора года до самого мероприятия, сообщает РИА Новости. Исполнитель даст большой сольный концерт в «Лужниках» 16 июля 2027 года — в день своего 65-летия.

На данный момент в продаже остался всего один комплект билетов в ложу, рассчитанный на 18 человек. Чтобы выкупить ее, зрителям придется заплатить почти миллион рублей. Однако в продаже есть более доступные предложения. Например, билет на танцпол стоит две тысячи рублей, а проход в фан-зону — три тысячи рублей.

Кроме того, есть места на дальних трибунах. Цены на такие билеты варьируются от 1,5 до 4,5 тыс. рублей в зависимости от расположения. Места на трибунах поближе будут стоить от 4,5 до 12 тыс. рублей. Помимо всего прочего, можно купить билет в VIP-зону стоимостью 13 тыс. рублей.

