В Таиланде таинственно исчез уже второй петербуржец за месяц Baza: в Паттайе пропал 24-летний криптоинвестор из Санкт-Петербурга Гарбузов

Криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов пропал в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, последний раз молодого человека видели в конце декабря на мотоцикле. 24-летний Гарбузов жил в северной части Паттайи около двух с половиной лет.

Он работал удаленно и почти ни с кем не общался. Как выяснила Baza, вечером 24 декабря бизнесмен вышел из дома с большим рюкзаком, сел на синий мотоцикл GPX и уехал в сторону торгового центра The Outlet. Там он сделал покупку за 1898 батов (4,5 тыс. рублей) и после этого бесследно исчез.

На звонки петербуржец не отвечает, сообщения до него не доходят. Кроме того, он перестал выходить на связь даже с братом, хотя прежде находился с ним в постоянном контакте. Также Гарбузов прекратил платить за аренду, и его тайская хозяйка вслед за родными обратилась в полицию. С того момента в его банковских операциях не зафиксировано никакой активности.

Это уже второй случай за месяц, когда в Паттайе пропадает мужчина из Петербурга. Активисты рассказали, что во время поисков другого молодого человека — Михаила Емельянова — они проверяли местные больницы и морги. Неопознанных или потерявших память иностранцев там не было.

Ранее в Таиланде пропал владелец магазина с наркотиками. Россиянин приехал в Бангкок, чтобы одолжить соотечественнику $10 тыс. (более 782 тыс. рублей) на развитие бизнеса. Камеры зафиксировали, как мужчина выходил из дома, больше его никто не видел.