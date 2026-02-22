Снова рекордные −35 или потеплеет? Погода в Москве и Питере на неделе

На северо-западе и в центре европейской части страны ожидается спокойная, преимущественно пасмурная неделя со снегопадами. Температура воздуха будет близкой к климатической норме — без сильных морозов, временами с оттепелями. О погоде в Москве и Петербурге с 23 февраля по 1 марта NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 23 февраля по 1 марта

В связи с приходом очередного циклона с запада температурный фон в столичном регионе повысится, из-за чего вся неделя будет облачной и с небольшими либо умеренными снегопадами, временами с мокрым снегом. Также с понедельника по воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается гололедица, особенно в утренние часы.

В ночь на 23 февраля ожидается от −3 до −5 градусов, днем от нуля до −2. Ночью во вторник и среду столбики термометров покажут минус 2–7 градусов, в дневные часы — от −1 до −4. В четверг и пятницу по ночам от −4 до +1, а днем — в диапазоне от −2 до +3 градусов.

В субботу, 28 февраля, ночью температура прогнозируется от нуля до −3 градусов, днем — в пределах нулевой отметки. В ночь на 1 марта подморозит до −1 градуса, местами возможен туман, а днем в воскресенье столбики термометров не покажут выше +1.

Атмосферное давление 23 февраля составит около 746 миллиметров ртутного столба. Во вторник оно упадет примерно на пять-шесть пунктов, а к четвергу вырастет до 752 миллиметров ртутного столба.

Ветер в понедельник и вторник южный, 5–9 метров в секунду. Со среды и до выходных ветер стихнет вплоть до штиля.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 23 февраля по 1 марта

В первые два дня в Питере осадки не ожидаются и временами на небе будет выглядывать солнце. Но со среды усилится облачность, начнутся небольшие снегопады, в четверг и пятницу — снег с дождем.

С понедельника до среды в Северной столице дневная температура ожидается в диапазоне от −1 до −3 градусов. В четверг и пятницу от нуля до +2. По ночам с 23 по 26 февраля включительно термометры покажут от −5 до −10 градусов. В ночь на пятницу потеплеет до +2.

В субботу и воскресенье облачно с небольшим мокрым снегом. По ночам около ноля, днем до +1 градуса, но ближе к вечеру 1 марта ожидается похолодание до минус −3, осадки к этому времени должны прекратиться.

Атмосферное давление в понедельник и вторник составит 757 миллиметров ртутного столба. К четвергу и пятнице оно вырастет до 764–766 миллиметров ртутного столба. К субботе оно может снизиться на пять-шесть пунктов, а к концу недели возможен рост.

Ветер в течение недели будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, в понедельник — восточный, во вторник и среду — преимущественно северный, в четверг и пятницу — юго-восточный, в выходные — преимущественно западный и северо-западный.

Температурные рекорды в Москве с 23 февраля по 1 марта

В Москве самым теплым днем недели с 23 февраля по 1 марта стало 27 февраля 1989 года. Тогда воздух прогрелся до +8,3 градуса.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Еще два суточных температурных максимума были установлены в 1998 году для 23 и 28 февраля. В те дни столбики термометров поднимались до рекордных для этих чисел отметок +7,1 и +6,2 градуса.

Самые теплые в истории метеонаблюдений 25 и 26 февраля выдались в 1990 году. В те дни воздух в Москве прогревался соответственно до +6,5 и +6 градусов.

Наиболее высокую температуру воздуха в первый день календарной весны метеорологи зафиксировали 1 марта 2000 года. Тогда термометры в российской столице показывали +5,7 градуса.

Еще один температурный максимум недели установили 24 февраля 2015 года. В тот день в городе потеплело до +5,5 градуса, что стало самым высоким показателем для этого числа за весь период погодного мониторинга в Москве.

Самая морозная погода в период с 23 февраля по 1 марта наблюдалась в Москве 25 февраля 1893 года. Тогда температура опускалась до −35,6 градуса. В 1929 году был установлен суточный температурный минимум за всю историю метеонаблюдений для 26 февраля с отметкой −34,3 градуса.

В 1945 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 23 февраля. В тот день воздух остывал до рекордного значения −30,5 градуса, и с тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось. А самое холодное 1 марта выдалось в далеком 1881 году, когда подморозило до −30 градусов.

До аномальных −29,1 градуса в Москве подмораживало 24 февраля 1917 года. В 1896 году температура воздуха опускалась до рекордной отметки −25,8 градуса 27 февраля. Самое холодное 28 февраля в городе было в 1884 году с рекордом −25,6 градуса, который ни разу не обновлялся до сих пор.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 23 февраля по 1 марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Самыми теплыми днями недели с 23 февраля по 1 марта за всю историю метеонаблюдений в Северной столице стали 27 и 28 февраля 1989 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +10 и +9 градусов соответственно. До рекордных для этого времени года +7 градусов воздух в Питере прогревался 25 февраля 2014-го и 1 марта 2017-го.

В 1997-м в Петербурге была установлена самая теплая погода за всю историю метеонаблюдений 25 и 26 февраля, когда воздух прогревался соответственно до +6 градусов. А в 2020-м был обновлен температурный рекорд для 23 февраля, когда столбики термометров в городе на Неве поднимались до +5 градусов.

Наиболее низкая температура фиксировалась в Петербурге 24 февраля 1893 года. Термометры тогда показывали −32 градуса. Еще два минимальных температурных значения зафиксировали в городе на Неве 25 и 26 февраля 1919 года. В те дни столбики термометров опустились до отметок −31 и −29 градусов соответственно.

В 1917 году выдалось самое холодное в истории метеонаблюдений в Северной столице 23 февраля. В тот день столбики термометров опустились до отметки −27 градусов. До −25 в Ленинграде подмораживало 1 марта 1965 года, этот показатель также вошел в хроники мониторинга погоды как самый холодный первый день весны в городе на Неве.

Температурный минимум в −24 градуса в Питере был установлен 27 февраля 1942-го и 28 февраля 1919 года. С тех пор более морозной погоды в эти числа последнего зимнего месяца не наблюдалось.

