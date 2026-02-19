Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 10:46

Синоптик раскрыла, ждать ли москвичам новых сильных снегопадов

Синоптик Позднякова не исключила сильных снегопадов в Москве в марте

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В марте Москву вновь могут накрыть сильные снегопады, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В феврале, по ее словам, обильных осадков уже не ожидается.

Март в Москве — зимний месяц. Поэтому сказать, что нынешний снегопад — самый сильный за календарную зиму, тоже нельзя. Он последний в текущем феврале. В марте также может выпасть много снега. Не могу сказать, что это будут мощные снегопады, но в этот период точно будут осадки, — поделилась Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Москву обрушился снежный циклон «Валли». По его данным, интенсивные осадки начались на юге Московской области около двух часов ночи, а к четырем-пяти часам утра снег уже шел в центре города.

Начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков ранее заявил, что в ближайшее время потепления в Москве не предвидится. По его словам, февраль 2026 года характеризуется типичной зимней погодой.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота снежного покрова в Москве может увеличиться с 55 до 89 сантиметров. По его словам, это произойдет к утру 20 февраля.

Самое популярное
