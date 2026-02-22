«Калашников» выбивает с поставщика деталей 35 млн рублей через суд

Концерн «Калашников» через суд требует более 35 млн рублей с ивановской компании «Интертехника» за поставки некачественных деталей, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы. Иск приняли к производству. Сторона ответчика выдвинула возражения. Судебное заседание пройдет 30 марта.

АО Концерн «Калашников» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Интертехника» о взыскании 29,944 миллиона рублей неосновательного обогащения <…>, 5,348 миллиона рублей штрафа по договору подряда от 5 апреля 2024 года, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что «Калашников» потерял 35 млн рублей по уголовному делу о поставках некачественных деталей. Одним из фигурантов по делу проходит директор ивановской компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев.

До этого стало известно, что в ходе следствия по делу о хищении денежных средств у концерна «Калашников» обвиняемые частично возместили нанесенный ущерб, перечислив 17 млн рублей. Деньги перевели Леденев и его деловой партнер Алексей Морохов. Общая сумма ущерба оценивается в 37,7 млн рублей.