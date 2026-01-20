Почему подорожала оперативная память: причины и что делать пользователям

Если вы планировали апгрейд компьютера, то наверняка заметили: за последние месяцы цены на оперативную память выросли в полтора-два раза. Почему дорожает оперативная память и что делать, если покупка стала ощутимым ударом по бюджету — разбираемся подробно.

Рынок чипов и память DRAM: монополия производителей и дефицит

Рост цен на оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) в 2026 году связан с глобальной перестройкой производства. Ведущие производители — американские и южнокорейские — контролируют около 70% мирового рынка Dynamic RAM (DRAM), фактически образуя монополию. Эти компании сознательно сдерживают расширение производственных мощностей, чтобы избежать «переизбытка предложения» и поддерживать высокие цены. Вместо того чтобы наращивать выпуск обычной оперативной памяти для компьютеров, заводы переориентировались на выпуск специализированной HBM-памяти для дата-центров и ИИ-систем. Потребительский рынок оперативной памяти теперь обслуживается по остаточному принципу, что создает искусственный дефицит чипов для памяти DRAM.

Причины подорожания оперативки кроются не только в производственных решениях: дефицит чипов на оперативную память DRAM усугубляется тем, что узкие места возникли на этапах упаковки и сборки модулей. Контрактные цены на DDR5 выросли более чем на 170% с начала 2025 года, а некоторые производители объявили о повышении стоимости ряда чипов на 60%.

Влияние спроса: бум на AI, игровые ПК и апгрейд старых систем

Бум развития искусственного интеллекта напрямую влияет на дефицит чипов на память DRAM. Современные нейросети требуют огромных объемов высокопроизводительной памяти: один сервер для обучения ИИ-моделей может использовать до 1,5 терабайт оперативной памяти. Крупные технологические компании размещают заказы на несколько лет вперед, выкупая всю доступную память для своих дата-центров. При этом сегмент ИИ-инфраструктуры потребляет значительно больше DRAM, чем традиционные вычислительные системы, создавая устойчивый дефицит на потребительском рынке.

Почему подорожала оперативная память: причины и что делать пользователям Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовые закупки корпоративных клиентов формируют новую реальность, при которой причины подорожания оперaтивки связаны с перераспределением приоритетов: производителям выгоднее поставлять высокомаржинальную память для ИИ, чем обычную оперативку для домашних ПК. Рост цен на ОЗУ в 2026 году — это не спекуляция трейдеров, а результат структурного сдвига в полупроводниковой индустрии.

Спрос на игровые ПК и апгрейд старых систем

Почему дорожает оперативная память еще сильнее — помимо ИИ, свою роль играет массовый спрос со стороны геймеров и обычных пользователей. Современные игры и профессиональные программы требуют все больше памяти: если еще два года назад 16 гигабайт считалось достаточным, сейчас многие стремятся установить 32-64 гигабайта. Апгрейд старых систем также подстегивает спрос, особенно в условиях, когда покупка нового компьютера стала дороже.

Торговые ограничения между США и Китаем усилили ажиотажный спрос: китайские компании массово закупали память впрок до введения новых санкций в октябре 2025 года. Дефицит оперативок в первую очередь скажется на обычных пользователях, которые не могут конкурировать с крупными корпоративными заказчиками.

Экономические и логистические факторы: курсы, санкции, логистика

Рост цен на ОЗУ в 2026 году для российских пользователей усиливается дополнительными факторами. Волатильность курса рубля и санкционное давление привели к разрыву прямых логистических цепочек: теперь комплектующие поставляются через реэкспорт из Турции, ОАЭ, Китая и Казахстана, что добавляет к конечной стоимости еще 15-30%. При прогнозируемом среднегодовом курсе около 90 рублей за доллар себестоимость импортных компонентов остается высокой.

Причины подорожания оперативки для российского рынка включают также введение промышленного сбора на импортную электронику с сентября 2026 года, который может добавить к цене устройств дополнительные расходы. Что делать, если дорогая оперативная память не по карману — вопрос, который волнует многих, поскольку эти факторы создают постоянный фон для роста цен на все электронные компоненты.

Практические советы: ждать, покупать б/у, искать аналоги, апгрейдить выборочно

Что делать, если оперативная память — дорогая, а бюджет — ограничен: вот несколько стратегий.

Рассмотрите покупку б/у оперативной памяти у проверенных продавцов: качественные модули известных брендов служат годами, а цена может быть вдвое ниже.

Апгрейдите выборочно: если у вас 8 гигабайт, добавьте еще одну планку на 8 гигабайт вместо замены всего комплекта на 32 гигабайта.

Ищите альтернативы при высокой цене: DDR4 память часто дешевле DDR5, при этом для большинства задач разница в производительности несущественна.

Отложите покупку нового ПК, если это возможно: альтернативы при высокой цене включают ожидание стабилизации рынка во второй половине 2026-2027 годах.

Проверяйте совместимость: убедитесь, что выбранная память подходит к вашей материнской плате, чтобы не тратить деньги впустую.

Что делать, если и так дорогая оперативная память продолжает расти в стоимости — следите за акциями крупных ретейлеров и рассматривайте менее раскрученные бренды, которые предлагают схожие характеристики по более доступной цене.

Прогноз цен на RAM: когда ждать стабилизации

Прогноз цен на RAM неутешителен: по данным аналитиков TrendForce и Counterpoint Research, контрактные цены на DRAM к концу I квартала 2026 года могут вырасти еще на 50-60%. Дефицит оперативок сохранится как минимум до начала 2027 года, поскольку производители не планируют наращивать мощности для потребительского сегмента.

Прогноз цен на Random Access Memory (RAM) показывает, что 16-гигабайтные модули DDR5, которые в начале 2025 года стоили около $10, к середине 2026 года могут подорожать до $30. Рост цен на ОЗУ в 2026 году неизбежно отразится на стоимости готовых устройств — ноутбуков, смартфонов, готовых ПК. Аналитики предупреждают, что дешевая память не вернется до конца 2020-х годов, пока спрос со стороны ИИ-индустрии остается на пике.

Почему дорожает оперативная память и когда это закончится — вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Структурный сдвиг в индустрии означает, что потребительский рынок больше не является приоритетом для производителей. Альтернативы при высокой цене ограничены, поэтому планируйте апгрейды заранее и рассматривайте все доступные варианты экономии.

