Автопроизводители забили тревогу из-за одной угрозы со стороны AI-индустрии

Новый кризис на мировом авторынке связали с дефицитом и подорожанием оперативной памяти, пишет RG.RU. По оценкам экспертов из отрасли, в 2026 году запасы автопроизводителей могут снизиться до 50%.

Причиной стал резкий всплеск спроса со стороны AI-индустрии. Дело в том, что производители переключают мощности на дата-центры. По данным аналитиков, около двух третей мировых мощностей по производству памяти имеют контракты с AI-компаниями.

Как пишет издание, за год цены на оперативную память резко выросли: стоимость DDR4 увеличилась примерно на 1800%, DDR5 — более чем на 500%. Серверные модули объемом 256 гигабайт подорожали до 45 тыс. юаней (полмиллиона рублей).

На фоне дефицита и удорожания памяти увеличивается себестоимость автомобилей. По оценкам экспертов, машина за 300 тыс. юаней (3,3 млн рублей) стал дороже в производстве на две-четыре тысячи юаней (22-45 тыс. рублей) по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что цены на оперативную память в России резко выросли за одну ночь. Комплект ОЗУ объемом 32 гигабайта от популярного производителя подорожал на 10 тыс. рублей. Еще в октябре набор ADATA XPG DDR5 из двух 16-гигабайтных модулей стоил около 12 тыс. рублей. Сейчас он предлагается по цене почти в четыре раза выше.