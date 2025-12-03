Цены на оперативную память резко выросли Комплект оперативной памяти 32 ГБ в России подорожал до 45 тысяч рублей за ночь

Цены на оперативную память в России резко выросли за одну ночь, сообщает Telegram-канал NN. Так, комплект ОЗУ объемом 32 гигабайта подорожал до 45 тысяч рублей — рост составил около 10 тысяч рублей. Это связано с повышенным спросом со стороны геймеров.

По данным канала, в октябре набор ADATA XPG DDR5 из двух 16-гигабайтных модулей стоил около 12 тысяч рублей. Сейчас отечественный розничный рынок предлагает его по цене почти в четыре раза выше. Повышение цен вызвано массовыми закупками геймеров и игроков рынка, которые стремятся приобрести комплектующие до ожидаемого дефицита и подорожания чипов памяти.

Ранее аналитики предупредили о новом ценовом кризисе на рынке электроники в 2026 году из-за острой нехватки оперативной памяти. Стоимость модулей уже выросла на 60% за два месяца из-за скупки памяти крупными корпорациями для центров обработки данных ИИ, что повторяет ситуацию с дефицитом видеокарт.

В то же время стоимость компьютерной техники в России может вырасти на 10% в начале 2026 года на фоне роста закупочных цен. Аналитики также связывают это с мировым бумом спроса на сервисы искусственного интеллекта, для которых требуется оборудование с современной памятью.