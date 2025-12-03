Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:10

Власти Египта подняли сборы за въезд в страну

Стоимость виз для въезда в Египет возросла до $45

Египет увеличил размер сбора за въездные визы для туристов до $45 (3485,7 рубля), соответствующий указ подписал президент Абдель Фаттахом ас-Сиси. В тексте документа указывается, что данная мера введена в соответствии с одобренным ранее решением нижней палаты парламента государства, передает ТАСС.

В соответствии с решением Палаты представителей было решено установить новую пошлину на въездные визы в размере, который не превышает $20 или эквивалентную сумму в иной иностранной валюте, — сказано в указе президента.

Прежде стоимость въездной египетской визы составляла $25 (1936,5 рубля). Повышение сборов инициировало Министерство иностранных дел Египта, а парламент утвердил эту инициативу в начале ноября. Отмечается, что внутри страны решение сразу встретило сопротивление со стороны представителей туротрасли.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут ввести безвизовый режим уже в начале 2026 года. По его словам, юридические процедуры находятся на финальном этапе.

Египет
визы
подорожания
сборы
