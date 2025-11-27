На пять лет вперед: собираем игровой ПК и не только. Советы айтишника

На пять лет вперед: собираем игровой ПК и не только. Советы айтишника

Сборка персонального компьютера, способного «потянуть» любые игры и рабочие задачи, — одна из главных проблем современного пользователя. IT-эксперт Иван Калмыков рассказал NEWS.ru, какие комплектующие нужны для минимум пяти лет гейминга и работы, а также в какую сумму они обойдутся.

Корпус системного блока

Как собрать компьютер, который справится с задачами любой сложности, при этом не разорив бюджет и долго оставаясь актуальным? Начать следует с основы.

Корпус — это фундамент. Берите средний ATX за 5–7 тыс. рублей, что оптимально по соотношению цена/качество. Главное — хорошая вентиляция и место для видеокарты до 330 мм. Не экономьте на пылевых фильтрах — в квартирах ее много.

Ставить корпус лучше на стол, так меньше пыли и нет риска задеть ногой уязвимые места. Направление вентиляторов не имеет значения, главное, чтобы было расстояние 30–50 см от стенки.

Блок питания

Блок питания — ваша страховка. Минимум — 750 Вт с сертификатом 80+ Gold, который можно купить за 6–8 тыс. рублей. Это критически важно для стабильности, особенно с мощными видеокартами. В России надежные БП часто в дефиците — берите с запасом мощности.

Охлаждение

Охлаждение — башенный кулер для процессора (Deepcool AK620 за 4–5 тыс. рублей) и 3-4 корпусных вентилятора. Для Ryzen 7 7800X3D или Intel i5-14600K этого хватит. Системы жидкостного охлаждения сейчас дорогие и редкие — не стоит переплачивать.

Материнская плата

При выборе материнской платы следует искать баланс. Для AMD берите B650 (Gigabyte B650M DS3H), для Intel — B760 (ASUS PRIME B760-PLUS). Цена 15–20 тыс. рублей. Главное — поддержка DDR5, USB 3.2 Gen2, 2.5Gb Ethernet. В России чипсеты AM5/LGA1700 сейчас наиболее доступны.

Оперативная память

Оперативная память — 32 ГБ DDR5 6000 МГц. Это золотой стандарт на 5 лет (ADATA XPG Lancer за 8–10 тыс. рублей). 16 ГБ уже мало для современных игр с модами, Chrome с 50 вкладками и фото- или видеоредакторов. DDR5 важна для будущего — апгрейд потом будет дешевле.

Видеокарта

Видеокарта — тут сложный выбор. NVIDIA RTX 4070 (12 ГБ) или AMD RX 7800 XT (16 ГБ). NVIDIA лучше для стриминга и ИИ-задач (DLSS 3.5), AMD — для объема памяти. В России NVIDIA сейчас дороже из-за налогов — RX 7800 XT выгоднее (примерно 65–75 тыс. рублей). Для 1440p монитора этого хватит для игры на высоких настройках графики.

Процессор

Процессор — разницы между AMD и Intel для обывателя почти нет. Ryzen 7 7800X3D (игры) или Intel i5-14600K (универсал). AMD экономичнее, Intel — лучше в рабочих задачах. Цены сравнялись (~35–40 тыс. рублей), так что выбирайте под материнскую плату. Главное — не брать прошлые поколения, так как сокеты быстро меняются.

Монитор

Монитор — 27–32 дюйма, 1440p (QHD), 144 Гц. Цена варьируется от 35 до 45 тыс. рублей. Разрешение 4K пока избыточно для игр без хорошей видеокарты, а 1080p — уже мало. IPS-матрица обязательна для работы с цветом.

Клавиатура и мышь

Клавиатура и мышь — не тратьте более 10 тыс. рублей на комплект. Для игр: Red Square Arena или Logitech G502. Для работы — тихая мембранная клавиатура Red Square Office. В России механические клавиатуры сильно выросли в цене — это оправдано только для киберспорта.

Колонки и наушники

Аудио — берите хорошие наушники (HyperX Cloud Alpha за 8–10 тыс. рублей). Колонки в новостройках — это конфликт с соседями. Наушники дают погружение без шума и удобнее для звонков. Если необходимо купить колонки, то лучше остановиться на SVEN MC-50, флагман Hi-Fi линейки бренда по хорошей цене.

Когда ноутбук предпочтительнее ПК

Ноутбук удобнее тем пользователям, кто часто бывает в разъездах, живет на съемной квартире и не играет в тяжелые игры. Ноутбук за 150–200 тыс. рублей заменит ПК для офиса, сериалов и нетребовательных игр. Если нужно сделать больший упор на 3D-моделирование и монтаж тяжелых проектов, можно рассмотреть MacBook Pro 16 на процессоре M4 Pro с минимум 24 Гб оперативной памяти. При этом для совместного монтажа 4K-видео и AAA-игр на максимальных настройках подойдет только персональный компьютер.

Компьютерное кресло

Не экономьте на компьютерном кресле, выбирайте не геймерское/игровое, а эргономичное. Да, они стоят дороже и могут выглядеть менее стильно, но ваш позвоночник и в целом организм скажет огромное спасибо — вы не будете сильно уставать, сидя за компьютером, а о боли в спине после долгой работы/игры можно будет забыть. Также обратите внимание на высоту стола: колени должны быть согнуты под углом 90º, а руки, лежа на столе вместе с локтями, должны быть расслаблены в плечах и формировать угол 45º относительно туловища.

Цена вопроса

Итоговая сборка обойдется в 350–400 тыс. рублей — дорого, но прослужит более 5 лет без апгрейдов. Важно: если хотите сэкономить, покупайте все в разных магазинах и собирайте компьютер самостоятельно (в интернете обширная библиотека видеоинструкций, как это сделать без проблем), обычно выходит на 20–30 тысяч рублей дешевле, если не хотите усложнять себе задачу — покупайте все в одном месте с гарантией, делайте сборку у проверенных мастеров. Помните: в России лучше переплатить за надежность, чем сэкономить на комплектующих, которые исчезнут через месяц.

