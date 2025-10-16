Отключил одну функцию-вампира на смартфоне: теперь он держит зарядку днями и не виснет

Бывает такое, что вы оставляете смартфон на ночь с полным зарядом, а утром теряете 20–40% энергии, хотя устройство даже не использовалось. Почему такое происходит?

Главная причина кроется в функции Always-On Display. Да, безобидные часы на заблокированном экране на самом деле поддерживают работу части дисплея круглосуточно.

Особенно это заметно на OLED-экранах, где каждый светящийся пиксель расходует энергию. Отображение уведомлений, календаря или анимации может «съесть» столько же заряда, сколько 15–20 минут активного использования телефона.

