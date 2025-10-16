Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:05

Отключил одну функцию-вампира на смартфоне: теперь он держит зарядку днями и не виснет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывает такое, что вы оставляете смартфон на ночь с полным зарядом, а утром теряете 20–40% энергии, хотя устройство даже не использовалось. Почему такое происходит?

Главная причина кроется в функции Always-On Display. Да, безобидные часы на заблокированном экране на самом деле поддерживают работу части дисплея круглосуточно.

Особенно это заметно на OLED-экранах, где каждый светящийся пиксель расходует энергию. Отображение уведомлений, календаря или анимации может «съесть» столько же заряда, сколько 15–20 минут активного использования телефона.

Ранее сообщалось, что пульт от телевизора всегда называли рассадником бактерий, о его чистоте многие забывают. Со временем на его поверхности скапливаются пыль, жир и грязь, особенно между кнопками.

техника
смартфоны
гаджеты
советы
