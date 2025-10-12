Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 17:05

Грязный пульт больше не проблема: простой способ очистки, который спасет ваше здоровье и технику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пульт от телевизора всегда называли рассадником бактерий, о его чистоте многие забывают. Со временем на его поверхности скапливаются пыль, жир и грязь, особенно между кнопками.

Очистить пульт можно просто и безопасно с помощью старой зубной щетки и салфетки. Сначала оберните щетку салфеткой, слегка смоченной в медицинском спирте. Важно не переувлажнять материал, чтобы не повредить электронику.

Аккуратно протрите всю поверхность пульта, особое внимание уделяйте труднодоступным местам между кнопками. Щетинки помогут достать грязь из самых укромных уголков, а спирт продезинфицирует поверхность.

Чистить пульт лучше раз в месяц, а при активном использовании — каждые две недели. Такой метод безопаснее зубочисток и других острых предметов, которые могут повредить устройство. Регулярная очистка продлит жизнь пульта и сохранит ваше здоровье.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
