Грязный пульт больше не проблема: простой способ очистки, который спасет ваше здоровье и технику

Пульт от телевизора всегда называли рассадником бактерий, о его чистоте многие забывают. Со временем на его поверхности скапливаются пыль, жир и грязь, особенно между кнопками.

Очистить пульт можно просто и безопасно с помощью старой зубной щетки и салфетки. Сначала оберните щетку салфеткой, слегка смоченной в медицинском спирте. Важно не переувлажнять материал, чтобы не повредить электронику.

Аккуратно протрите всю поверхность пульта, особое внимание уделяйте труднодоступным местам между кнопками. Щетинки помогут достать грязь из самых укромных уголков, а спирт продезинфицирует поверхность.

Чистить пульт лучше раз в месяц, а при активном использовании — каждые две недели. Такой метод безопаснее зубочисток и других острых предметов, которые могут повредить устройство. Регулярная очистка продлит жизнь пульта и сохранит ваше здоровье.

