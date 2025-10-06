Клавиатура как источник бактерий: простой способ очистить ее за 5 минут и продлить срок службы

Клавиатура — один из самых грязных предметов на рабочем месте, содержащий больше микробов, чем многие другие поверхности. Загрязнение не только вредит здоровью, но и вызывает технические проблемы: залипание клавиш и коррозию контактов. Поэтому важен правильный уход.

Для очистки выключите устройство, подготовьте сжатый воздух, микрофибру и изопропиловый спирт (70%). Поверните клавиатуру под углом 45 градусов, вытряхните мусор, продуйте сжатым воздухом. Протрите клавиши влажной салфеткой со спиртовым раствором, избегая попадания жидкости внутрь.

При сильном загрязнении снимите клавиши, почистите их в мыльном растворе. Регулярно проводите профилактику: еженедельно делайте поверхностную чистку, раз в два месяца — глубокую. Используйте защитные накладки и избегайте приема пищи возле клавиатуры.

