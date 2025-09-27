Запах затхлости навсегда улетучится из вашего дома: вот как с ним бороться без агрессивной химии

Даже после нового ремонта в доме может оставаться характерный «запах старины». Всему причиной строительные материалы, вентиляция и старые поверхности — полы, потолки и мебель. Особенно хорошо впитывают ароматы натуральные материалы: дерево, текстиль и бумага.

Обычное проветривание не принесет долгосрочного результата. Для полного избавления нужно устранить их источник. Профессионалы советуют применять в борьбе озонаторы и фотокаталитические очистители воздуха — они разрушают молекулы запаха, а не маскируют их.

Хорошо в этом помогут растворы с белым уксусом или содой для обработки поверхностей. Мебель и текстиль можно освежить смесью воды с эфирным маслом лимона или хвои. Комплексный подход вернет дому свежесть без химических ароматизаторов.

