Почему нельзя стирать полотенца и постельное белье вместе: скрытые ошибки стирки, которые портят вещи и технику

Мало кто задумывается о том, какие именно вещи можно сочетать в одной загрузке стиральной машины. Чаще всего разделяют только по цвету — тёмное и светлое отдельно. Но этого недостаточно: полотенца и постельное бельё, например, категорически не стоит стирать в одном цикле.
В чём причина несовместимости
Хотя и те и другие вещи требуют стирки при высоких температурах, их структура сильно различается:
- полотенца — плотные и тяжёлые, впитывают много влаги;
- постельное бельё — тонкое и деликатное, легче повреждается.
Совместная стирка приводит к ряду проблем:
- полотенца оставляют ворс, который прилипает к простыням и наволочкам;
- лёгкие ткани быстрее рвутся и растягиваются из-за тяжёлых соседей;
- вещи запутываются, образуя плотный ком;
- из-за неравномерной нагрузки изнашивается барабан стиральной машины.
Как правильно стирать
Чтобы сохранить бельё и технику, лучше разделять стирку по типам тканей:
- запускать отдельный цикл для полотенец;
- стирать постельное бельё отдельно, без тяжёлых вещей.
Так вы избежите износа, продлите срок службы стиральной машины и получите идеально чистые вещи без ворса и повреждений.
Когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Но регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.