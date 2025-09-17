Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 16:28

Почему нельзя стирать полотенца и постельное белье вместе: скрытые ошибки стирки, которые портят вещи и технику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мало кто задумывается о том, какие именно вещи можно сочетать в одной загрузке стиральной машины. Чаще всего разделяют только по цвету — тёмное и светлое отдельно. Но этого недостаточно: полотенца и постельное бельё, например, категорически не стоит стирать в одном цикле.

В чём причина несовместимости

Хотя и те и другие вещи требуют стирки при высоких температурах, их структура сильно различается:

  • полотенца — плотные и тяжёлые, впитывают много влаги;
  • постельное бельё — тонкое и деликатное, легче повреждается.

Совместная стирка приводит к ряду проблем:

  • полотенца оставляют ворс, который прилипает к простыням и наволочкам;
  • лёгкие ткани быстрее рвутся и растягиваются из-за тяжёлых соседей;
  • вещи запутываются, образуя плотный ком;
  • из-за неравномерной нагрузки изнашивается барабан стиральной машины.

Как правильно стирать

Чтобы сохранить бельё и технику, лучше разделять стирку по типам тканей:

  • запускать отдельный цикл для полотенец;
  • стирать постельное бельё отдельно, без тяжёлых вещей.

Так вы избежите износа, продлите срок службы стиральной машины и получите идеально чистые вещи без ворса и повреждений.

Когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Но регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

белье
стирка
советы
чистота
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.