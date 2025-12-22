Новый год-2026
22 декабря 2025 в 10:27

Юрист ответил, можно ли обменивать одежду из магазина белья

Юрист Русяев: некоторую одежду из магазина белья можно обменять

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По закону нельзя обменивать только сами бельевые изделия, а не любой предмет одежды из магазина белья, рассказал LIFE.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. Он отметил, что отказ в возврате в таком случае будет незаконным.

На практике наибольшее количество споров возникает вокруг вещей с размытыми названиями, так называемых домашних костюмов. На ярлыке может стоять формулировка «изделие швейное домашнее», хотя по внешнему виду и функционалу это обычный спортивный костюм или комплект, который носят вне дома, — рассказал Русяев.

Юрист подчеркнул, что при возникновении спора должны учитываться признаки предмета одежды — название на ярлыке, назначение и описание в карточке товара или чеке. По его словам, в качестве дополнительного аргумента можно использовать ГОСТ 25296-2003 — там перечислены виды бельевых изделий.

Ранее юрист Антон Недзвецкий рассказал, что вернуть товар, приобретенный на маркетплейсе, можно в течение семи дней после покупки. В данном случае потребитель имеет право отказаться от него без объяснения причин.

