Юрист ответил, можно ли обменивать одежду из магазина белья Юрист Русяев: некоторую одежду из магазина белья можно обменять

По закону нельзя обменивать только сами бельевые изделия, а не любой предмет одежды из магазина белья, рассказал LIFE.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. Он отметил, что отказ в возврате в таком случае будет незаконным.

На практике наибольшее количество споров возникает вокруг вещей с размытыми названиями, так называемых домашних костюмов. На ярлыке может стоять формулировка «изделие швейное домашнее», хотя по внешнему виду и функционалу это обычный спортивный костюм или комплект, который носят вне дома, — рассказал Русяев.

Юрист подчеркнул, что при возникновении спора должны учитываться признаки предмета одежды — название на ярлыке, назначение и описание в карточке товара или чеке. По его словам, в качестве дополнительного аргумента можно использовать ГОСТ 25296-2003 — там перечислены виды бельевых изделий.

