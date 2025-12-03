Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:50

Еврокомиссия может ввести квоты на локализацию критически важных товаров

FT: ЕК хочет, чтобы 70% критически важных товаров выпускались в Евросоюзе

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Еврокомиссия обсуждает введение целевых показателей, согласно которым до 70% комплектующих в ряде видов продукции должны быть произведены в Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, предполагаемая инициатива направлена на усиление внутренних производственных мощностей ЕС.

Однако Чиновники признают, что выполнение новых требований может увеличить ежегодные расходы компаний более чем на €10 млрд (908 млрд рублей), поскольку им придется закупать более дорогостоящие европейские материалы и детали.

Законопроект планируют представить 10 декабря. Источники FT уточняют, что уровень обязательной доли продукции европейского производства будет различаться в зависимости от значимости отрасли и уровня ее зависимости от внешних поставок.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что дефицит государственного бюджета в среднем по Евросоюзу уже достиг 81%. По его мнению, в скором времени этот показатель может достигнуть 100%.

До этого колумнист агентства Bloomberg Макс Хейстингс заявил о планомерном движении экономики европейских стран к бюджетному краху. По его оценке, в тяжелом положении находится и Великобритания, где циркулируют слухи о потенциальном повышении подоходного сбора, существенном ударе по благосостоянию обеспеченных граждан и введении новых имущественных налогов.

Евросоюз
Еврокомиссия
локализация
комплектующие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор члену банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
В Госдуме ответили, почему РФ и США сохранили детали переговоров в тайне
Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки
Бывшую главу дипслужбы ЕС освободили после задержания за мошенничество
В Дагестане сделали ужасающую находку на берегу моря
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.