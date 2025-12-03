Еврокомиссия может ввести квоты на локализацию критически важных товаров FT: ЕК хочет, чтобы 70% критически важных товаров выпускались в Евросоюзе

Еврокомиссия обсуждает введение целевых показателей, согласно которым до 70% комплектующих в ряде видов продукции должны быть произведены в Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, предполагаемая инициатива направлена на усиление внутренних производственных мощностей ЕС.

Однако Чиновники признают, что выполнение новых требований может увеличить ежегодные расходы компаний более чем на €10 млрд (908 млрд рублей), поскольку им придется закупать более дорогостоящие европейские материалы и детали.

Законопроект планируют представить 10 декабря. Источники FT уточняют, что уровень обязательной доли продукции европейского производства будет различаться в зависимости от значимости отрасли и уровня ее зависимости от внешних поставок.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что дефицит государственного бюджета в среднем по Евросоюзу уже достиг 81%. По его мнению, в скором времени этот показатель может достигнуть 100%.

До этого колумнист агентства Bloomberg Макс Хейстингс заявил о планомерном движении экономики европейских стран к бюджетному краху. По его оценке, в тяжелом положении находится и Великобритания, где циркулируют слухи о потенциальном повышении подоходного сбора, существенном ударе по благосостоянию обеспеченных граждан и введении новых имущественных налогов.