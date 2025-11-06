Экономика Европы оказалась одной ногой в могиле Bloomberg: Европа и Великобритания движутся к краху из-за экономического пути

Экономика европейских стран планомерно движется к бюджетному краху, заявил колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс. По его словам, в бедственном положении оказалась и Великобритания, где ходят слухи о возможном повышении подоходного налога, серьезном ударе по состоятельным слоям населения и новых налогах на имущество.

По мере приближения рождественских праздников британцы ожидают не столько удовольствия от индейки, сколько почти неизбежной боли от того, что нам выщипают перья. 26 ноября канцлер казначейства от Лейбористской партии Рэйчел Ривз представит бюджет, который, по ее признанию, будет в значительной степени направлен на сокращение наших кошельков, — сказано в материале.

Обозреватель также напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что расходы на соцобеспечение стали непосильными. При этом немецкий автопром, долгие годы служивший опорой экономики, оказался под ударом из-за дорогой рабочей силы и энергоносителей.

Ранее министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявил, что экономика Европейского союза продолжает терять конкурентоспособность из-за сохраняющихся высоких цен на энергоресурсы. По его словам, ценовая диспропорция создает для европейских компаний серьезные ограничения. Бока отметил, что расходы на электричество в ЕС превышают американские в два-три раза.