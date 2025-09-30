Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Венгерский министр назвал причину отставания экономики Евросоюза

Министр Бока: экономика ЕС неконкурентоспособна из-за цен на энергоносители

Янош Бока Янош Бока Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экономика Европейского союза продолжает терять конкурентоспособность из-за сохраняющихся высоких цен на энергетические ресурсы, заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока. Такую оценку он сделал, ссылаясь на положения аналитического доклада бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Слова министра привел госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.

Бока подчеркнул, что существующая ценовая диспропорция создает для европейских компаний серьезные препятствия. Пока расходы на электроэнергию в ЕС превышают американские в два-три раза, а на природный газ — в четыре-пять раз, говорить о равных условиях конкуренции не приходится.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш во время брифинга заявил, что страна может потерять около $10 млрд (839,9 млрд рублей) в случае полного отказа от российского газа. По его словам, это решение также будет стоить республике более 4% ВВП.

Прежде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует ввести специальные пошлины на импорт российской нефти для Венгрии и Словакии. Данная мера призвана стимулировать последние страны ЕС, зависящие от российских энергоносителей, к поиску альтернативных поставщиков.

