25 сентября 2025 в 13:28

В Венгрии раскрыли, сколько денег потеряет страна при отказе от газа из РФ

Венгрия может потерять $10 млрд в случае отказа от российского газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Венгрия может потерять около $10 млрд (839,9 млрд рублей) в случае полного отказа от российского газа, заявил во время брифинга глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш. По его словам, которые приводит агентство «Прайм», это решение также будет стоить республике более 4% ВВП.

Отказ обойдется в $10 млрд, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована, — сказал Гуйяш.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует ввести специальные пошлины на импорт российской нефти для Венгрии и Словакии. Данная мера призвана стимулировать последние страны ЕС, зависящие от российских энергоносителей, к поиску альтернативных поставщиков.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт поддерживает мирные инициативы Вашингтона. Страна не способна изменить реальность своего географического положения, чтобы отказаться от российской нефти.

В то же время известно, что ЕС намерен полностью прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пришла к такому выводу после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Венгрия
Россия
потери
газ
ВВП
