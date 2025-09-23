Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025

«Мы перевернем страницу»: ЕС намерен отказаться от энергоносителей из РФ

Фон дер Ляйен: Евросоюз откажется от российских энергоносителей уже к 2027 году

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Евросоюз намерен полностью прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X. По ее словам, окончательно это стало понятно после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями, — указано в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз и Соединенные Штаты достигли договоренности о совместных действиях по лишению России доходов от экспорта ископаемого топлива. Стороны намерены реализовать эти планы в сжатые сроки. В ходе встречи также обсуждались последние инциденты, зафиксированные в Польше и Эстонии.

Руководство Евросоюза подтвердило стратегический курс на полный отказ от любых связей с Россией. Совместные с США действия будут направлены на ускорение этого процесса.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал требование Трампа ко всей Европе отказаться от импорта нефти и газа из России. По его мнению, это желание США является нереалистичным для Будапешта. Энергетическая зависимость страны от российских поставок не позволяет реализовать такой шаг.

Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
энергоносители
отказы
