«Мы перевернем страницу»: ЕС намерен отказаться от энергоносителей из РФ Фон дер Ляйен: Евросоюз откажется от российских энергоносителей уже к 2027 году

Евросоюз намерен полностью прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X. По ее словам, окончательно это стало понятно после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями, — указано в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз и Соединенные Штаты достигли договоренности о совместных действиях по лишению России доходов от экспорта ископаемого топлива. Стороны намерены реализовать эти планы в сжатые сроки. В ходе встречи также обсуждались последние инциденты, зафиксированные в Польше и Эстонии.

Руководство Евросоюза подтвердило стратегический курс на полный отказ от любых связей с Россией. Совместные с США действия будут направлены на ускорение этого процесса.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал требование Трампа ко всей Европе отказаться от импорта нефти и газа из России. По его мнению, это желание США является нереалистичным для Будапешта. Энергетическая зависимость страны от российских поставок не позволяет реализовать такой шаг.