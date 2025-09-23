В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти Сийярто: отказ Венгрии от российских нефти и газа нереалистичен

Требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от импорта нефти и газа из России является нереалистичным для Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, энергетическая зависимость Будапешта от российских поставок не позволяет реализовать такой шаг, передает РИА Новости.

Для нас, венгров, это нереалистично, но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом, — заключил Сийярто.

Ранее Сийярто отверг ежегодные попытки Брюсселя запретить контакты с делегациями России и Белоруссии на сессии ООН. Он подчеркнул, что не будет подчиняться таким указаниям, а будет действовать в соответствии с национальными интересами, поддерживая диалог со всеми странами.

Вместе с тем депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что утверждение Трампа о Китае и Индии как «спонсорах» украинского конфликта отражает коммерческие интересы США. По мнению парламентария, американский лидер лоббирует замену российских энергопоставщиков американскими компаниями на рынках этих стран.