Заявление американского лидера Дональда Трампа о Китае и Индии как об «основных спонсорах» украинского конфликт является отражением коммерческих интересов США, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По мнению парламентария, глава Соединенных Штатов таким образом лоббирует возможность для американских компаний заменить Россию в роли поставщика энергоресурсов для этих государств.

На самом деле он преследует коммерческие интересы американских компаний, которые хотели бы вместо России продавать энергоресурсы по высоким ценам Китаю, Индии и европейским странам, — сказал Чепа.

Ранее Трамп заявил, что украинский кризис начался из-за ошибок руководства США. Глава Белого дома отметил, что неустанно работает над урегулированием. По словам Трампа, он надеялся, что этот конфликт станет одним из семи, которые он планировал разрешить.

Предприниматель Виктор Бут между тем выразил мнение, что Трамп «берет европейцев на понт» в вопросе конфликта на Украине. Он уверен, что не нужно обращать внимания на то, что говорит глава Белого дома, так как он всегда пытается «лавировать» между разными позициями. Вместо этого Бут призвал «следить за руками этого ловкого фокусника политического цирка».